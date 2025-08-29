Rybakina acaba com as esperanças de Raducanu e vai pela 1ª vez às oitavas do US Open

A britânica Emma Raducanu se despediu de sua melhor participação no US Open desde a conquista do título de 2021 nesta sexta-feira (29), com uma derrota contundente para a cazaque Elena Rybakina, que avançou às oitavas de final pela primeira vez em Nova York.

Rybakina, décima colocada do ranking da WTA, venceu a terceira rodada contra Raducanu (36ª) por 6-1 e 6-2 em apenas 62 minutos.

A britânica conquistou suas primeiras vitórias em Flushing Meadows esta semana desde seu surpreendente título de 2021, quando tinha 18 anos, contra duas adversárias do Top 50 da WTA.

No entanto, o poder de fogo de Rybakina foi demais para Raducanu, que foi dominada pelo saque devastador da jogadora nascida em Moscou.

Rybakina não permitiu que a britânica tivesse uma única oportunidade de break point, mas também brilhou na devolução, com 50% de eficiência.

Campeã de Wimbledon em 2022, Rybakina agora enfrentará a vencedora da partida entre a italiana Jasmine Paolini e a tcheca Marketa Vondrousova.

Se vencer, ela avançará para as únicas quartas de final que lhe faltam nos quatro torneios do Grand Slam.

"Por algum motivo, o US Open não foi um sucesso para mim ao longo dos anos, mas espero que isso mude este ano", disse Rybakina em sua entrevista na quadra.

Em Nova York, a cazaque está sendo novamente treinada pelo controverso Stefano Vukov, após a WTA levantar a suspensão contra o técnico croata no início deste mês.

Vukov havia sido proibido de participar de torneios da WTA após ser considerado culpado de violar o código de conduta do circuito.

O croata foi demitido por Rybakina pouco antes do US Open de 2024 e, posteriormente, fez uma longa lista de exigências à jogadora para que retornasse, fazendo com que a tenista temesse por sua segurança, de acordo com detalhes de uma investigação da WTA relatada pelo The Athletic.

Em janeiro, Vukov foi suspenso por um ano após a WTA decidir que ele havia se envolvido em "abuso de autoridade e comportamento abusivo" em relação a Rybakina.

No entanto, Rybakina posteriormente voltou a trabalhar com Vukov entre os torneios. No último WTA 1000 de Cincinnati, ele foi autorizado a voltar à tribuna após apelar com sucesso da suspensão.

