Internacional

Putin e Erdogan discutirão sobre Ucrânia durante cúpula na China, anuncia Kremlin

AFP
AFP
29/08/2025 12:11

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, abordará o conflito na Ucrânia com seu contraparte turco, Recep Tayyip Erdogan, à margem de uma cúpula na China na segunda-feira, informou o Kremlin nesta sexta-feira (29).

"A Turquia desempenha um papel importante no processo de resolução do conflito da Ucrânia", declarou o assessor de política externa do Kremlin, Yuri Ushakov, a vários meios de comunicação — incluindo a AFP — em uma coletiva de imprensa antes da visita de Putin à cúpula da Organização de Cooperação de Xangai.

A Turquia sediou três rodadas de diálogos entre Rússia e Ucrânia este ano, que terminaram sem avanços para um fim do conflito, iniciado em fevereiro de 2022 com a ofensiva de Moscou.

Ancara mantém boas relações com ambas as partes e, embora respeite a reivindicação da Ucrânia sobre sua integridade territorial, permaneceu à margem das sanções das potências ocidentais contra a Rússia.

conflito diplomacia russia turquia ucrania

