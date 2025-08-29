Assine
EUA se recusa a conceder vistos a autoridades palestinas antes da cúpula da ONU

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/08/2025 12:05

Os Estados Unidos anunciaram, nesta sexta-feira (29), que se recusam a conceder vistos a membros da Autoridade Palestina antes da Assembleia Geral da ONU, marcada para setembro, onde a França defenderá o reconhecimento de um Estado palestino. 

"O secretário de Estado, Marco Rubio, revoga e rejeita a concessão de vistos para membros da Organização para a Libertação da Palestina e da Autoridade Palestina antes da próxima Assembleia Geral das Nações Unidas", afirmou o Departamento de Estado em um comunicado.

Tópicos relacionados:

diplomacia eua israel onu palestinos

