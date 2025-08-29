Assine
Internacional

Trump pede ao Congresso corte de quase US$ 5 bilhões de ajuda internacional

29/08/2025 10:36

O presidente americano, Donald Trump, pediu ao Congresso dos Estados Unidos a aprovação de um corte de 4,9 bilhões de dólares (26 bilhões de reais) em ajuda internacional, informou a Casa Branca nesta sexta-feira (29).

O anúncio aumenta a probabilidade de paralisação do governo federal no final de setembro, já que os democratas alertaram que qualquer corte em fundos já aprovados aniquilaria uma negociação para evitar o "shutdown".

O corte "afeta programas do Departamento de Estado, assim como da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional e programas de assistência internacional", afirma a carta enviada ao presidente republicano da Câmara de Representantes, Mike Johnson, e compartilhada pelo escritório de orçamento da Casa Branca.

Tópicos relacionados:

eua orcamento parlamento politica

