Rússia critica Macron por chamar Putin de 'ogro'

29/08/2025 10:26

A diplomacia russa criticou, nesta sexta-feira (29), os "insultos vulgares" do presidente francês, Emmanuel Macron, que na semana passada chamou seu homólogo, Vladimir Putin, de "ogro" e "predador".

As declarações "excedem os limites não apenas do razoável, mas também da decência, e são insultos vulgares contra a Rússia e seu povo", declarou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, citada pela agência estatal de notícias Ria Novosti.

Zakharova acusou a França de ter uma "ideologia de abutres" e de "tirar proveito político" do conflito armado desencadeado pela ofensiva russa na Ucrânia em fevereiro de 2022.

Na semana passada, quando as negociações se intensificavam para tentar encontrar uma solução para o conflito, Macron descreveu o presidente russo como "uma força desestabilizadora" que se transformou em "um ogro às nossas portas".

As relações entre França e Rússia estão em baixa há vários anos.

Paris acusa Moscou de estar por trás de uma série de ações de desestabilização e desinformação em seu território. O Kremlin critica a França por seu apoio militar à Ucrânia.

