Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Rússia tem 100.000 soldados perto de Pokrovsk, cidade-chave no leste da Ucrânia, diz Zelensky

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/08/2025 09:51

compartilhe

Siga no

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, alertou nesta sexta-feira (29) que a Rússia concentrou uma força de cerca de 100.000 soldados perto da cidade de Pokrovsk, no leste do país. 

"O inimigo está se concentrando lá. Até 100.000 soldados, foi o que tivemos esta manhã. De qualquer forma, eles estão preparando ações ofensivas", disse Zelensky a um grupo de veículos de comunicação, entre eles a AFP.

jbr/jc/avl/hgs/aa

Tópicos relacionados:

conflito russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay