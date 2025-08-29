Naufrágio de barco de migantes na Mauritânia deixa 49 mortos
Um barco que transportava migrantes naufragou na costa da Mauritânia no início da semana, um acidente que deixou pelo menos 49 mortos e quase 100 desaparecidos, informaram as autoridades nesta sexta-feira.
"Uma das nossas patrulhas conseguiu resgatar 17 pessoas", declarou à AFP um funcionário da Guarda Costeira.
"Até o momento, foram recuperados e enterrados 49 corpos. A busca prossegue", disse.
O naufrágio aconteceu na noite de terça-feira (26), quando os migrantes observaram as luzes da cidade de Lemjhairat, quase 80 quilômetros ao norte da capital da Mauritânia, e "se deslocaram para um lado do barco, o que provocou a virada".
Segundo os sobreviventes, a embarcação partiu de Gâmbia uma semana antes com quase 160 pessoas a bordo, incluindo cidadãos senegaleses e gambianos.
Quase 100 pessoas permanecem desaparecidas, informou a imprensa local.
A Mauritânia, um grande país desértico na costa atlântica do oeste da África, registrou nos últimos meses um aumento no fluxo de pessoas que tentam imigrar para a Europa.
A perigosa travessia que separa os dois continentes é cenário de muitas mortes devido às fortes correntes oceânicas e à fragilidade das embarcações.
Mais de 10.400 migrantes morreram ou desapareceram quando tentavam chegar à Espanha pelo mar em 2024, segundo a ONG 'Caminando Fronteras'.
