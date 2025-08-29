Assine
Compositor Rodion Shchedrin, autor do balé 'Anna Karenina', morre aos 92 anos

29/08/2025 06:09

O compositor russo Rodion Shchedrin, autor de balés renomados como "Anna Karenina" e "Carmen Suite", faleceu aos 92 anos, anunciou nesta sexta-feira (29) o Teatro Bolshoi de Moscou. 

Shchedrin, "um dos maiores gênios contemporâneos, cujas óperas, balés e sinfonias são apresentados há várias décadas nos palcos mais importantes do mundo", faleceu durante a noite, informou o Bolshoi em um comunicado.

O compositor, viúvo da lendária bailarina Maya Plisetskaya, foi "um fenômeno único e todo um período na vida da cultura musical mundial", afirma o texto, que lamenta uma "enorme tragédia" e uma "perda irreparável" para o mundo artístico.

Nascido em 16 de dezembro de 1932 em Moscou, o músico tornou-se conhecido nos países ocidentais com "Carmen Suite", uma partitura escrita em 1967 para balé, que teve o brilho de sua esposa no palco do célebre Bolshoi.

Plisetskaya, coroada no Bolshoi como "prima ballerina assoluta", faleceu em 2015.

Inspirado nos contos de fadas e na literatura clássica russa, Shchedrin também compôs os balés "O cavalinho corcunda", "Anna Karenina" (baseado na obra de Leon Tolstói) e "A Gaivota" (de Anton Tchekhov).

Autor da ópera "Lolita", composta com base no controverso romance de Vladimir Nabokov e que estreou em 1994 em Estocolmo, Shchedrin também se destacou por suas sinfonias e concertos para piano e orquestra, interpretados ao redor do mundo.

Com mais de 80 obras em seu legado, "o inestimável legado artístico de Shchedrin continua ressoando nos corações do público", afirmou o Bolshoi.

