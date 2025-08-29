Assine
Bombeiros são presos por agentes migratórios nos EUA

AFP
AFP
Repórter
29/08/2025 00:05

Dois bombeiros que controlavam um incêndio florestal nos Estados Unidos foram presos por agentes da patrulha fronteiriça, informaram funcionários da imigração nesta quinta-feira (28), em meio ao avanço do controle dos imigrantes irregulares no país.

Agentes federais detiveram equipes terceirizadas por várias horas na véspera, quando elas se preparavam para ajudar a combater o incêndio de Bear Gulch, no estado de Washington. Os funcionários alinharam as 44 pessoas e ordenaram que elas mostrassem seus documentos, relataram os bombeiros ao Seattle Times.

A Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) dos Estados Unidos informou que os agentes da patrulha compareceram ao local a pedido de guardas florestais, que queriam verificar se os nomes fornecidos nos registros dos contratados estavam corretos.

"Foram identificadas discrepâncias e descobriu-se que dois indivíduos estavam no país ilegalmente, um deles com uma ordem de expulsão", relatou nesta quinta-feira a CBP. Os dois foram presos e os outros 42 foram retirados de terrenos federais, no que a agência caracterizou como uma "rescisão de contrato" após uma investigação criminal.

A ação "não interferiu nas operações dos bombeiros nem na resposta a nenhum incêndio ativo na área, tampouco representou um perigo para a comunidade do entorno", ressaltou.

A operação foi incomum, uma vez que esse tipo de ação não costuma ocorrer em áreas de desastres naturais ou em situações de emergência. O governador de Washington, Bob Ferguson, declarou-se "profundamente preocupado com essa situação com dois indivíduos que ajudavam a combater incêndios no estado", e disse que busca mais informações sobre o incidente.

