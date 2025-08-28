Brasil estuda responder a Trump com tarifas recíprocas

O Brasil estuda a imposição de tarifas recíprocas aos Estados Unidos, depois que o presidente Donald Trump aplicou uma taxa de 50% sobre produtos brasileiros, indicaram fontes do governo à AFP, nesta quinta-feira.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) autorizou uma análise interna para determinar se o país pode tomar medidas de represália contra a guerra comercial lançada por Trump, motivada pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços terá 30 dias para determinar se as tarifas americanas se enquadram na Lei de Reciprocidade. Se esse for o caso, um grupo de especialistas vai elaborar "propostas de contramedidas", que podem incluir tarifas recíprocas, disse uma fonte diplomática, segundo a qual o governo brasileiro vai informar formalmente amanhã aos Estados Unidos sua decisão. "O espaço para consultas diplomáticas permanece aberto."

Mais cedo, o presidente Lula havia expressado sua frustração, durante um evento do governo: "A gente não conseguiu falar com ninguém dos Estados Unidos."

A relação entre os dois países se encontra em ponto-morto desde a entrada em vigor das tarifas, no último dia 6.

Sancionada em abril, a Lei de Reciprocidade autoriza o Executivo a suspender concessões comerciais e investimentos, entre outras medidas.

