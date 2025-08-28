Dow Jones e S&P 500 batem recordes no fechamento

Wall Street teve um duplo recorde nesta quinta-feira (28), impulsionada pela revisão para cima do PIB dos Estados Unidos no segundo trimestre, e após a divulgação dos resultados da gigante dos semicondutores Nvidia.

Os índices S&P 500 (+0,32%) e Dow Jones (+0,16%) bateram recordes no fechamento, alcançando os 6.501,86 e 45.636,90 pontos, respectivamente. Já o Nasdaq subiu 0,53%, aos 21.705,16 pontos.

O mercado recebeu bem "os dados econômicos da manhã de hoje, que foram muito melhores do que o esperado", comentou José Torres, da Interactive Brokers.

A economia dos Estados Unidos registrou um crescimento de 3,3% em 12 meses no segundo trimestre, segundo estimativa oficial atualizada divulgada nesta quinta-feira. O número superou as previsões do mercado e representou uma revisão para cima em relação ao crescimento de 3% em 12 meses anunciado em julho, segundo o Departamento do Comércio.

Os investidores esperavam uma variação menor, de 3,1%, segundo o consenso publicado pelo MarketWatch. No setor empresarial, eles receberam com tranquilidade os resultados trimestrais da Nvidia, divulgados na véspera, destacou Victoria Fernández, da Crossmark Global Investments.

A empresa de maior valor de mercado teve uma receita recorde de US$ 46,7 bilhões no segundo trimestre do seu ano fiscal, levemente acima das expectativas do mercado. O grupo californiano registrou um lucro líquido recorde de US$ 26,4 bilhões, um aumento de mais de 50% em 12 meses, apesar do prejuízo causado pelas restrições dos Estados Unidos à exportação para a China de alguns dos seus chips para IA.

A ação da Nvidia, no entanto, fechou no vermelho: -0,82%, aos US$ 180,12.

