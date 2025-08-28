Sinner vence Popyrin e avança à terceira rodada do US Open
Resistindo à pressão de Carlos Alcaraz, o italiano Jannik Sinner superou facilmente o australiano Alexander Popyrin nesta quinta-feira (28) e avançou para a terceira rodada do US Open.
O número um do mundo derrotou Popyrin (36º), carrasco de Novak Djokovic na última edição do Grand Slam de Nova York, por 6-3, 6-2 e 6-2.
Sinner, que também havia perdido sua única partida contra o australiano, desta vez não deixou espaço para uma reação e venceu em duas horas de tênis sólido na quadra central.
Popyrin, de 26 anos, teve cinco oportunidades de quebra no segundo e terceiro sets, mas foi ficando cada vez mais desanimado à medida que Sinner neutralizava todas elas.
O atual campeão fechou assim uma segunda performance implacável em Nova York e agora soma 23 vitórias consecutivas em Grand Slams de quadra dura.
Ao mesmo tempo, ele evitou momentaneamente perder seu primeiro lugar no ranking da ATP para Alcaraz, que o ultrapassará se for mais longe que o italiano em Flushing Meadows.
Sinner, de 24 anos, jogará a terceira rodada contra o canadense Denis Shapovalov (nº 29 do ranking da ATP), para quem perdeu o único confronto entre ambos, em 2021.
--- Resultados desta quinta-feira do US Open:
- Segunda rodada
Jannik Sinner (ITA/N.1) x Alexei Popyrin (AUS) 6-3, 6-2, 6-2
Denis Shapovalov (CAN/N.27) x Valentin Royer (FRA) 7-6 (8/6), 3-6, 7-6 (7/4), 6-3
Lorenzo Musetti (ITA/N.10) x David Goffin (BEL) 6-4, 6-0, 6-2
Coleman Wong (HKG) x Adam Walton (AUS) 7-6 (7/5), 6-2, 4-6, 6-4
Andrey Rublev (RUS/N.15) x Tristan Boyer (EUA) 6-3, 6-3, 5-7, 7-6 (7/4)
Leandro Riedi (SUI) x Francisco Cerúndolo (ARG/N.19) 3-6, 4-6, 6-4, 6-4, 6-2
