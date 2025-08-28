Messi, Mastantuono e duas novidades na lista de convocados da Argentina

Lionel Messi e Franco Mastantuono lideram a seleção argentina para as duas últimas partidas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, conforme a lista de convocados divulgada nesta quinta-feira (28), em que o técnico Lionel Scaloni adicionou dois novos nomes.

A 'Albiceleste', já classificada para a Copa do Mundo que será realizada no Canadá, Estados Unidos e México no ano que vem, enfrentará a Venezuela (7ª) no dia 4 de setembro, no Estádio Monumental de Buenos Aires, e cinco dias depois visitará o Equador (2ª) em Guayaquil.

Messi chega para esta rodada dupla após superar uma lesão muscular que limitou sua presença neste mês em jogos do Inter Miami, que se classificou para a final da Leagues Cup, competição disputada por times do campeonato mexicano e da MLS.

O craque de 38 anos poderá disputar sua última partida oficial em Buenos Aires contra a Venezuela, o que dá um toque especial a esses últimos jogos das Eliminatórias, na qual a Argentina já garantiu a liderança.

O camisa 10 não confirmou se jogará a Copa do Mundo de 2026, embora tenha deixado claro que sua passagem pela 'Albiceleste' está chegando ao fim e se presume que estas serão suas últimas partidas de Eliminatórias.

"Será uma partida muito especial para mim, porque é a última das Eliminatórias. Não sei se haverá um amistoso ou mais jogos depois disso. Não sei o que acontecerá depois disso, mas essa é a intenção", disse o capitão argentino, após a vitória por dois gols sobre o Orlando City na semifinal da Leagues Cup, na quarta-feira.

- Novas caras -

Outro convocado foi Franco Mastantuono, que acabou de completar 18 anos e já teve seus primeiros minutos como jogador do Real Madrid no campeonato espanhol.

Para essas duas partidas, Scaloni decidiu convocar alguns nomes novos, incluindo o meio-campista Alan Varela, do Porto, no lugar de Enzo Fernández (Chelsea), que cumprirá uma suspensão de duas partidas por ter sido expulso contra a Colômbia.

Outra novidade é a convocação do atacante José Manuel "El Flaco" López, que faz uma boa temporada no Palmeiras. Ele chega no lugar de Alejandro Garnacho, que vinha jogando menos no Manchester United e recentemente se transferiu para o Chelsea.

Na defesa, Scaloni convocou novamente o zagueiro Julio Soler, do Bournemouth, e deixou de fora Valentín Barco (Strasbourg, França) e Facundo Medina (Olympique de Marselha, França).

A lista dos 29 convocados da Argentina:

Goleiros: Emiliano Martínez (Aston Villa, ING), Walter Benítez (Crystal Palace, ING) e Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha, FRA).

Defensores: Cristian Romero (Tottenham Hotspur, ING), Nicolás Otamendi (Benfica, POR), Nahuel Molina (Atlético de Madrid, ESP), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha, FRA), Juan Foyth (Villarreal, ESP), Nicolás Tagliafico (Lyon, FRA), Marcos Acuña (River Plate), Julio Soler (Bournemouth, ING).

Meio-campistas: Alexis Mac Allister (Liverpool, ING), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, ALE), Alan Varela (Porto, POR), Leandro Paredes (Boca Juniors), Thiago Almada (Atlético de Madrid, ESP), Nicolás Paz (Como, ITA), Rodrigo De Paul (Inter Miami, EUA), Giovani Lo Celso (Betis, ESP), Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen, ALE), Franco Mastantuono (Real Madrid, ESP), Valentín Carboni (Genoa, ITA).

Atacantes: Giuliano Simeone (Atlético de Madrid. ESP), Julián Álvarez (Atlético de Madrid, ESP), Nicolás González (Juventus, ITA), Lionel Messi (Inter Miami, EUA), Lautaro Martínez (Inter de Milão, ITA), José Manuel López (Palmeiras, BRA).

str/mry/raa/aam