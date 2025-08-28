Assine
Internacional

Meio-campista dominicano Pablo Rosario deixa Nice e assina com Porto

28/08/2025

O meio-campista dominicano Pablo Rosario, de 28 anos, que estava no Nice, assinou com o Porto, anunciaram os dois clubes nesta quinta-feira (28).

No time francês desde o verão de 2021, vindo do PSV Eindhoven, onde disputou 138 partidas, o dominicano (com cinco jogos pela seleção de seu país), que também tem nacionalidade holandesa, disputou um total de 149 partidas pelo Nice.

De acordo com o clube português, com o qual Pablo Rosario assinou contrato até junho de 2029, o valor da transferência é de € 3,75 milhões (aproximadamente R$ 23,7 milhões pela cotação atual), mais meio milhão de euros em variáveis (R$ 3,15 milhões).

No Porto, ele jogará sob o comando de seu ex-técnico do Nice, Francesco Farioli.

