Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Exército libanês informa que dois soldados morreram em explosão de drone israelense

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/08/2025 15:01

compartilhe

Siga no

O Exército libanês declarou que um oficial e um soldado morreram nesta quinta-feira (28) devido à explosão de um drone israelense que caiu no sul do país, perto da fronteira com Israel. 

"Enquanto os militares inspecionavam um drone inimigo israelense após sua queda na região de Naqura, este explodiu, causando a morte de um oficial e um soldado e ferindo outros dois militares", declarou o Exército em um comunicado.

lg/cab/hgs/mb/dd/aa

Tópicos relacionados:

conflito israel libano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay