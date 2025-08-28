Assine
Controladores aéreos franceses planejam greve para 18 de setembro

AFP
AFP
28/08/2025 14:07

Os controladores aéreos franceses planejam iniciar uma nova greve em 18 de setembro para reivindicar melhores salários e condições de trabalho, anunciou o principal sindicato do setor, SNCTA, em um comunicado.

"Em diversas ocasiões, o SNCTA favoreceu o diálogo social e apresentou propostas concretas", declarou o grupo, que representa cerca de 60% dos trabalhadores.

"Está claro que este diálogo infrutífero está agora bloqueando qualquer perspectiva de progresso e reforma", afirmou o comunicado, publicado esta semana e ao qual a AFP teve acesso nesta quinta-feira (28).

O sindicato planeja apresentar um aviso de greve nacional desde o início do turno da manhã do dia 18 até o final do turno noturno do dia seguinte.

Vários dias de greve de controladores aéreos já perturbaram gravemente o tráfego nos últimos meses, convocadas por diferentes organizações sindicais.

No entanto, o sindicato majoritário não convocou greve durante a mobilização de 3 a 4 de julho, que provocou o cancelamento de cerca de 3.000 voos e inúmeros atrasos, afetando centenas de milhares de pessoas na França e no resto da Europa.

