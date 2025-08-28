Assine
Internacional

Netanyahu diz que Israel participa de negociações sobre a desmilitarização do sul da Síria

28/08/2025 13:59

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira (28) que seu país está em negociações para o estabelecimento de uma zona desmilitarizada no sul da Síria e um corredor humanitário para uma localidade drusa na região. 

Netanyahu fez este anúncio a representantes da comunidade drusa no norte de Israel, de acordo com um vídeo divulgado por seu gabinete, o que constitui o primeiro reconhecimento do diálogo em andamento com as novas autoridades sírias. 

"Essas negociações estão ocorrendo neste momento", disse Netanyahu.

