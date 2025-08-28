Chefe da ONU critica 'lista sem fim de horrores' em Gaza
O secretário-geral da ONU, António Guterres, denunciou nesta quinta-feira (28) "uma lista sem fim de horrores" em Gaza, e considerou que "o nível de morte e destruição" no território palestino não tem "equivalente em tempos recentes".
"Gaza está cheia de escombros, cheia de corpos e cheia de exemplos do que poderia constituir graves violações do direito internacional", declarou também o chefe da ONU durante um discurso antes de uma reunião do Conselho de Segurança sobre o Haiti.
