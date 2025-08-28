Assine
PF e Receita Federal lançam megaoperação contra lavagem de dinheiro que envolve crime organizado e setor financeiro

Repórter
28/08/2025 11:19

A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal lançaram uma megaoperação nesta quinta-feira (28) contra um vasto esquema de lavagem de dinheiro que envolve o crime organizado e o setor financeiro, informaram as autoridades. 

O objetivo da operação é desmantelar uma enorme rede de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, que utilizou fintechs e cerca de 40 fundos de investimento para ocultar ativos, segundo um comunicado da Receita Federal.

O grupo teria movimentado 52 bilhões de reais entre 2020 e 2024. Segundo a Receita, esta é a "maior operação contra o crime organizado da história do país em termos de cooperação institucional e amplitude".

