EUA: crescimento do PIB no 2º trimestre revisado para cima a 3,3% em 12 meses

A economia dos Estados Unidos registrou um crescimento de 3,3% em 12 meses no segundo trimestre do ano, de acordo com uma estimativa oficial atualizada nesta quinta-feira (28), acima do percentual inicialmente divulgado.

O número também supera as previsões do mercado e representa uma revisão para cima em relação ao crescimento de 3% em 12 meses anunciado em julho, segundo o Departamento do Comércio.

