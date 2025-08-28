Plano de ataque ao parlamento expõe avanço da extrema-direita em Portugal
Grupo neonazi preso em Lisboa revela risco crescente de radicalização violenta no país
Uma operação da Polícia Judiciária portuguesa prendeu, no dia 17 de junho, seis integrantes do Movimento Armilar Lusitano (MAL), grupo neonazi que preparava um atentado contra o Parlamento. Entre os detidos estavam Bruno Gonçalves, agente da PSP (Polícia de Segurança Pública), e Manoel Matias, ex-assessor do partido de extrema-direita Chega. A ação, realizada em Lisboa, apreendeu explosivos, dispositivos eletrônicos e armas ilegais — algumas produzidas com impressoras 3D. As investigações apontam que o grupo se articulava por meio do aplicativo Telegram e agia com motivação política.
O caso veio à tona em um momento de alerta para o avanço da extrema-direita no país. Segundo relatório da Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância (ECRI), divulgado em junho de 2025, as queixas por crimes de ódio em Portugal aumentaram de 63, em 2018, para 347, em 2023. O mesmo documento mostra que 46% da comunidade cigana relatou ter sofrido assédio baseado em preconceito — e alerta para o crescimento de manifestações hostis contra pessoas negras, LGBTI+ e imigrantes.
Para Pedro Prola, jurista e coordenador do Núcleo do PT em Portugal, o episódio não é um ponto fora da curva. Em entrevista à coluna, ele afirmou que o crescimento do Chega foi precedido por um processo de legitimação pública, que incluiu ampla exposição midiática. “Antes mesmo de atingir 20% dos votos, o Chega já tinha visibilidade nas manchetes e discussões políticas”, disse.
Na avaliação de Prola, partidos tradicionais também contribuíram para esse avanço ao incorporar pautas extremistas em busca de votos. A estratégia, segundo ele, é conhecida: captar o descontentamento popular e direcioná-lo contra minorias. “Culpam os imigrantes por problemas como habitação e segurança. Mas os dados mostram que cometem menos crimes que a população portuguesa.”
O plano frustrado do MAL trouxe outro dado preocupante: o uso de armas fantasmas. Impressas em 3D, sem número de série e de difícil rastreabilidade, essas armas representam um desafio novo para as autoridades. Ainda pouco comuns em Portugal, elas já preocupam outros países. Nos Estados Unidos, há cidades discutindo a exigência de antecedentes criminais para quem compra impressoras 3D capazes de produzir material bélico.
Além da estrutura organizacional do grupo, o uso de canais fechados como o Telegram também chamou a atenção. A reprodução de discursos e a lógica de mobilização são, segundo o jurista, elementos de uma rede internacional. Os paralelos com os atos golpistas de 8 de janeiro no Brasil não seriam coincidência, mas parte de uma tática que têm sido replicada pela extrema-direita ao redor do mundo.
A degradação das condições de vida e a ausência de políticas públicas são apontadas por Pedro Prola como um dos sintomas do crescimento da extrema-direita. Enfrentar esse avanço, diz, exige mais do que discursos: exige reação institucional, articulação política e vigilância democrática: “O neoliberalismo criou a antessala do fascismo”.
O jurista acrescenta que o enfrentamento deve, além de passar pela responsabilização de crimes, prevenir a radicalização. “Um dos elementos fundamentais é dar respostas para a população. Envolver a população em processos políticos, para que tenham voz e que haja uma participação popular efetiva na política. E não só votarem de quatro em quatro anos e irem para a casa.”
O caso segue sob investigação. Os próximos passos devem esclarecer o alcance do grupo e possíveis conexões com redes extremistas fora do país.