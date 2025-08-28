Platini e Blatter são absolvidos em definitivo na Suíça

A absolvição de Michel Platini e Sepp Blatter, julgados novamente na Suíça em março por um caso de suposta corrupção que acabou com o sonho do ex-jogador francês de presidir a Fifa, agora é definitiva devido à falta de evidências.

"O Ministério Público da Confederação (MPC) desiste de recorrer, aceitando assim o veredicto emitido em primeira e segunda instâncias", anunciou a Promotoria suíça nesta quinta-feira (28) em um comunicado.

Ao aceitar a derrota, já que em duas ocasiões havia solicitado pena de prisão com suspensão condicional contra os acusados sem convencer os juízes, o MPC encerra 10 anos de um processo com ramificações políticas.

"Sei que era uma história para me impedir de ser presidente da Fifa", declarou Michel Platini.

Os dois ex-dirigentes foram acusados de "obter ilegalmente, em detrimento da Fifa, um pagamento de 2 milhões de francos suíços (2,5 milhões de dólares ou 13,6 milhões de reais) em favor de Michel Platini", segundo a Promotoria.

Defesa e acusação concordavam em um ponto: o três vezes vencedor da Bola de Ouro foi conselheiro de Sepp Blatter entre 1998 e 2002, durante o primeiro mandato deste último à frente da Fifa, e os dois homens assinaram em 1999 um contrato que estabelecia uma remuneração anual de 300.000 francos suíços (2,03 milhões de reais), pagos integralmente pela Fifa.

Mas em janeiro de 2011, o ex-jogador da Juventus - que era presidente da Uefa (2007-2015) - cobrou uma "dívida de 2 milhões de francos suíços", qualificada de "fatura falsa" pela acusação.

Os dois homens insistiam que haviam acordado desde o início um salário anual de um milhão de francos suíços (6,76 milhões de reais), mediante um "acordo de cavalheiros" e sem testemunhas, sem que as finanças da Fifa permitissem o pagamento no momento.

A revelação do caso em meados de 2015, logo após a queda de Sepp Blatter devido a uma série de escândalos, afastou Michel Platini da corrida para a presidência da Fifa, abrindo caminho para Gianni Infantino, na época braço direito do francês na Uefa.

