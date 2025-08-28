Com 2 gols de Messi, Inter Miami vence Orlando (3-1) e vai à final da Leagues Cup
Em um heroico e aguardado retorno, o astro argentino Lionel Messi liderou o Inter Miami na vitória por 3 a 1 sobre o Orlando City nesta quarta-feira (27), pelas semifinais da Leagues Cup, no Chase Stadium, resultado que classificou a equipe para a final.
O meio-campista Marco Pasalic abriu o placar para o Orlando City no fim do primeiro tempo (45'+1).
O zagueiro argentino Maximiliano Luján perdeu para Pasalic no mano a mano, e a bola sobrou para o croata, que superou o goleiro Oscar Ustari com um forte disparo.
O Orlando foi superior durante a primeira etapa, principalmente graças às incursões ofensivas do argentino Martín Ojeda e dos colombianos Eduard Atuesta e Luis Murillo.
Mas na reta final do segundo tempo, Messi conseguiu a virada.
O argentino Tadeo Allende sofreu um pênalti após ser puxado pelo esloveno David Brekalo, que foi expulso por receber o segundo cartão amarelo.
Messi cobrou a penalidade rente à trave direita, superando o goleiro peruano Pedro Gallese.
Aos 87 minutos, Jordi Alba quase marcou com um chute que acertou a base da trave esquerda. Um minuto depois, o lateral-esquerdo espanhol deu a assistência, que Messi finalizou de pé esquerdo para fazer 2 a 1 (88').
O venezuelano Telasco Segovia garantiu a vaga na final com o terceiro gol do time rosa já nos acréscimos (90'+1), após tabelar na entrada da área com o atacante uruguaio Luis Suárez.
O Inter Miami avançou para a final da Leagues Cup pela segunda vez em três anos e continua na briga por um título internacional em 2025.
Mais tarde, na segunda semifinal, o Los Angeles Galaxy recebe o Seattle Sounders no Dignity Health Sports Park de Carson, na Califórnia.
Escalações:
Inter Miami: Óscar Ustari - Ian Fray (cartão amarelo 66'), Gonzalo Luján (Telasco Segovia 73'), Maximiliano Falcón, Jordi Alba - Yannick Bright (Tomás Avilés 90+5), Sergio Busquets (cartão amarelo 90'+3), Rodrigo de Paul, Baltazar Rodríguez (Tadeo Allende 65') - Lionel Messi (cartão amarelo 90'+4) - Luis Suárez (cartão amarelo 80'). Técnico: Javier Morales (na ausência de Javier Mascherano).
Orlando City: Pedro Gallese - Rodrigo Schlegel (cartão amarelo 49'), Robin Jansson, David Brekalo (cartão amarelo 18' e 75') (expulso 75') - Alexander Freeman, Iván Angulo (Duncan McGuire 90'+1) - César Araujo (cartão amarelo 69') (Tyrese Spicer 90'+1), Marco Pasalic (Adrián Marín 80), Eduard Atuesta (cartão amarelo 9') (Joran Gerbet 62') - Martín Ojeda, Luis Muriel (Ramiro Enrique 80'). Técnico: Óscar Pareja.
