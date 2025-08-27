Assine
Internacional

Chefe da principal agência de saúde dos EUA deixa o cargo abruptamente

27/08/2025 23:37

A diretora da agência de saúde pública dos Estados Unidos (CDC) deixou o cargo, menos de um mês após tomar posse, anunciou nesta quarta-feira o Departamento de Saúde, que supervisiona a agência.

"Susan Monarez não é mais diretora dos Centros para o Controle e a Prevenção de Doenças. Agradecemos por sua dedicação ao povo americano", diz o comunicado.

Cientista e funcionária com ampla experiência, Susan havia sido confirmada para o cargo pelo Senado americano. Em 31 de julho, foi empossada pelo secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr..

Sobre a saída de Susan, o jornal The Washington Post informou que ela não se comprometeu a apoiar as mudanças na política de vacinação propostas por Kennedy, conhecido por seu ceticismo em relação às vacinas. Segundo funcionários, a diretora foi pressionada pelo secretário a renunciar.

O Departamento de Saúde não respondeu ao pedido de comentários feito pela AFP.

Tópicos relacionados:

eeuu governo salud vacinas

