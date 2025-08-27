Assine
Alcaraz avança à 3ª rodada do US Open e pressiona Sinner

27/08/2025 22:21

O tenista espanhol Carlos Alcaraz derrotou o italiano Mattia Bellucci nesta quarta-feira (27) e avançou para a terceira rodada do US Open. 

O número dois do mundo derrotou Bellucci (65º) na quadra central Arthur Ashe com parciais de 6-1, 6-0 e 6-3 em uma exibição implacável que durou apenas uma hora e 36 minutos.

Esta vitória força o compatriota italiano Jannik Sinner a avançar para a terceira rodada nesta quinta-feira para evitar perder a liderança do ranking da ATP para Alcaraz. 

Sinner vai enfrentar o australiano Alexei Popyrin (36º), que derrotou Djokovic na terceira rodada do US Open de 2024.

Alcaraz busca em Nova York, além de voltar ao topo do ranking, o seu sexto título de Grand Slam. 

Com este resultado o espanhol de 22 anos já consegue um desempenho melhor do que o obtido em 2024, quando foi eliminado na segunda rodada pelo holandês Botic van de Zandschulp.

O próximo adversário de Alcaraz será outro italiano: Luciano Darderi (34º), a quem ele nunca enfrentou.

Tópicos relacionados:

2025 atp tenis usa usopen

