Seis milhões de jovens da América Latina cairão na pobreza até 2030 por mudança climática, diz ONU

A mudança climática fará com que seis milhões de latino-americanos e caribenhos com menos de 25 anos caiam na pobreza até o ano de 2030, segundo um relatório de duas agências da ONU divulgado nesta quarta-feira (27).

O relatório, elaborado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), afirma que atualmente há na região cerca de 94 milhões de pobres com menos de 25 anos. No entanto, esse número aumentará em seis milhões devido às secas, incêndios florestais e inundações provocadas pela mudança climática.

"Eles enfrentam riscos sem precedentes que ameaçam não apenas seu presente, mas também suas oportunidades futuras", aponta o relatório intitulado "O impacto da mudança climática na pobreza infantil e juvenil da América Latina".

O documento destaca que a mudança climática afeta os jovens e as crianças "de maneira desproporcional", porque eles são "mais vulneráveis" e "têm menos capacidade de suportar e sobreviver a condições climáticas extremas, como inundações, secas, tempestades e ondas de calor".

Se os países não implementarem a tempo medidas para limitar as emissões de gases de efeito estufa, o número aumentará em quase 18 milhões de pessoas, segundo as agências da ONU. A região tem cerca de 650 milhões de habitantes.

- Décadas de retrocesso -

Segundo o Unicef e a Cepal, nos últimos 30 anos a temperatura aumentou de forma significativa na América Latina e no Caribe, o que provocou maiores desastres naturais.

As secas, alerta o estudo, estão se intensificando em áreas como o corredor seco centro-americano, o nordeste do Brasil e partes do Cone Sul, causando impactos adversos na agricultura. Isso implica em uma pior alimentação que pode afetar para toda a vida as crianças e os jovens.

Por outro lado, a maior frequência de chuvas torrenciais provoca inundações e deslizamentos de terra que danificam infraestruturas como escolas, centros de saúde e fontes de água. Além disso, facilitam a propagação de doenças transmitidas por mosquitos, como a malária, o zika e a dengue.

Da mesma forma, as perdas econômicas por eventos meteorológicos se multiplicaram quase por dez, chegando a uma média de 3,913 bilhões de dólares (R$ 21,3 bilhões) por ano na última década.

Esse gasto maior pode significar menos investimento público em programas de saúde, educação, emprego ou habitação, o que dificulta tirar milhões de pessoas da pobreza.

A evolução da pobreza infantil e juvenil na América Latina é "preocupante e poderia se agravar", provocando o "maior retrocesso" em décadas, acrescenta o relatório.

"Dada a inércia do sistema climático, existe um certo nível de aquecimento já comprometido e, portanto, alguns dos impactos serão inevitáveis", advertiu o funcionário da Cepal, José Eduardo Alatorre, em uma coletiva de imprensa virtual.

- Crianças sem direitos -

O relatório recomenda aos governos fortalecer os serviços sociais em saúde, nutrição e educação, além de aumentar os investimentos para proteger infraestruturas críticas, especialmente aquelas relacionadas à infância.

"Precisaríamos destinar uma quantidade de recursos entre 10 bilhões e 48 bilhões de dólares [entre 54 bilhões e 261 bilhões de reais] para evitar que essa pobreza adicional se materialize", afirmou Alatorre.

O documento também pede o aumento do financiamento de programas para mitigar a mudança climática, uma maior educação ambiental nas escolas e uma melhor resposta a emergências.

"Sem investimento em serviços resilientes dedicados à infância, e sem uma vontade sustentada por parte dos países e de outros setores para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa, as crianças e os jovens de 2030 continuarão vivendo privações de seus direitos", declarou à AFP o assessor de clima do Unicef, Reis López.

"Assim, se perpetuará a desigualdade em uma das regiões mais desiguais do mundo", acrescentou.

O relatório do Unicef e da Cepal reúne dados de 18 países.

jjr/fj/nn/am