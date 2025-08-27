Argentinos Etcheverry e Comesaña se despedem do US Open na 2ª rodada

Os tenistas argentinos Tomás Etcheverry e Francisco Comesaña foram derrotados em suas partidas da segunda rodada do US Open nesta quarta-feira (27), deixando Francisco Cerúndolo como o último argentino ainda na disputa.

Etcheverry, 59º colocado no ranking da ATP, foi derrotado pelo tcheco Jiri Lehecka (21º) em um duelo em que seu rendimento foi caindo.

O jogador de La Plata venceu o primeiro set por 6-3, mas Lehecka virou o jogo com parciais de 6-0, 6-2 e 6-4.

Etcheverry, que havia eliminado seu compatriota Camilo Ugo Carabelli em sua estreia, buscava igualar seu melhor resultado no Grand Slam de Nova York.

No ano passado, ele avançou para a terceira rodada e venceu um set contra o alemão Alexander Zverev naquela partida.

O argentino de 26 anos esperava reencontrar seu melhor nível em Flushing Meadows após uma temporada marcada por problemas físicos.

Poucas horas depois, Francisco Comesaña foi eliminado pelo britânico Cameron Norrie, campeão do Masters 1000 de Indian Wells de 2021.

Norrie, atualmente em 35º lugar no ranking mundial, precisou de quatro horas para quebrar a resistência de Comesaña (54º) com parciais de 7-6 (7/5), 6-3, 6-7 (0/7) e 7-6 (7/4).

'El Tiburón' de Mar de Plata não jogou a toalha depois que Norrie abriu dois sets de vantagem e iniciou uma reação semelhante à de Cerúndolo na terça-feira, em sua estreia.

A luta de Comesaña para repetir sua participação na terceira rodada do Flushing Meadows terminou no tiebreak do quarto set, quando Norrie finalizou a partida com um último 'ace'.

Francisco Cerúndolo, o último sul-americano restante no torneio, vai disputar a segunda rodada na quinta-feira contra o suíço Leandro Riedi.

