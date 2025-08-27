Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Bayern vence nos acréscimos e vai aos 16-avos de final da Copa da Alemanha

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/08/2025 18:27

compartilhe

Siga no

O Bayern de Munique sofreu, mas se classificou para a fase de 16-avos de final da Copa da Alemanha na noite desta quarta-feira (27), ao vencer nos acréscimos o Wiesbaden - time que foi rebaixado para a terceira divisão na temporada passada - graças a um gol de Harry Kane.

Os jogadores comandados pelo técnico Vincent Kompany abriram 2 a 0 no início do segundo tempo, com gols de Harry Kane (aos 16 minutos, de pênalti) e Michael Olise (52'). Mas, após dois erros defensivos de Jonathan Tah e Kim Min-jae, Fatih Kaya diminuiu (64') e empatou pouco depois (70') para o Wehen Wiesbaden. 

Kane sofreu uma falta na área, mas errou o pênalti (encerrando uma sequência de 31 penalidades consecutivas cobradas com sucesso em partidas oficiais, sendo que seu último erro remontava às quartas de final da Copa do Mundo de 2022, contra a França, pela Inglaterra). 

Mas o astro inglês marcou o gol da vitória no quarto minuto dos cinco de acréscimos, após um cruzamento de Luis Diaz. Os dois gols foram o 90º e o 91º de Kane em 99 partidas com a camisa do Bayern.

A 20ª e mais recente conquista da Copa da Alemanha pelo gigante de Munique (um recorde) remonta a 2020, e depois disso vieram eliminações precoces na segunda fase (2020/21, 2021/22 e 2023/24), nas oitavas de final (2024/25) e nas quartas de final (2022/23). 

Dos 32 clubes classificados aos 16-avos de final, 30 são da Bundesliga (17) ou da segunda divisão (13). O Energie Cottbus é o único clube sobrevivente da terceira divisão, e o Illertissen é o único da quarta. 

O sorteio da fase de 16-avos de final está marcado para domingo, às 16h (horário de Brasília).

As partidas serão disputadas na terça-feira, 28 de novembro, e na quarta-feira, 29 de novembro.

tba/cpb/aam/cb

Tópicos relacionados:

coupe fbl ger

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay