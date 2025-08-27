Irã afirma que ativação de sanções afetaria cooperação nuclear com AIEA

O Irã afirmou nesta quarta-feira (27) que, se Alemanha, França e Reino Unido ativarem as sanções previstas no acordo internacional de 2015, isso afetará sua cooperação com a agência da ONU que supervisiona as atividades nucleares.

"Se essa medida for adotada, o caminho de diálogo aberto com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) também será completamente afetado e provavelmente será interrompido", declarou o vice-ministro das Relações Exteriores, Kazem Gharibabadi, à televisão estatal.

