João Fonseca perde para tcheco e se despede do US Open na 2ª rodada

O tenista brasileiro João Fonseca, uma das grandes promessas do tênis masculino, caiu na segunda rodada em sua primeira participação no US Open, ao ser derrotado pelo tcheco Tomas Machac nesta quarta-feira (27).

Machac, número 22 no ranking da ATP, superou João (N.45) em três sets, com parciais de 7-6 (7/4), 6-2 e 6-3, em uma hora e 58 minutos, para a decepção dos torcedores brasileiros em Flushing Meadows.

O jovem carioca, que acabou de completar 19 anos, deu mais uma mostra de seu enorme potencial ao eliminar o sérvio Miomir Kecmanovic (N.42) na primeira rodada, há dois dias.

Com a vitória na estreia, João se tornou o sétimo jogador mais jovem a chegar à segunda rodada dos quatro torneios de Grand Slam em uma mesma temporada.

Contra Machac, o brasileiro lutou em um início de jogo equilibrado, tendo inclusive uma oportunidade de fechar o primeiro set. Mas depois de se salvar e levar a melhor no tie break, a experiência do tcheco prevaleceu.

Apesar da derrota, João saiu de quadra aplaudido pelo público - a grande maioria brasileiros -, que criou uma vibrante atmosfera no estádio Grandstand, o terceiro maior do US Open.

gbv/raa/dr/cb/am