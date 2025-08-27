Assine
MASSACRE

Ataque a escola católica nos EUA deixa duas crianças mortas e 17 pessoas feridas

Atirador abriu fogo contra crianças durante missa na escola católica Annunciation, em Minneapolis

BBC
27/08/2025 16:18

Pais ficaram inconsoláveis após o ataque à escola nos Estados Unidos
Pais ficaram inconsoláveis após o ataque à escola nos Estados Unidos crédito: REUTERS/Ben Brewer

Duas crianças, de 8 e 10 anos, foram mortas e outras 17 pessoas ficaram feridas após um ataque a tiros em uma escola do Estado de Minnesota, nos EUA, nesta quarta-feira (27/8).

O ataque aconteceu na escola católica Annunciation, em Minneapolis, durante a missa da manhã que marcava volta às aulas, disse o chefe de polícia local, Brian O'Hara.

A polícia classificou o episódio como um "ato de violência contra crianças e fiéis". O atirador estava armado com um rifle, uma espingarda e uma pistola, e disparou através das janelas da igreja, disseram as autoridades, acrescentando que em seguida ele voltou a arma contra si mesmo.

A polícia confirmou que o atirador está morto. As autoridades acreditam que ele tinha pouco mais de 20 anos, não possuía um histórico criminal extenso e agiu sozinho.

A motivação ainda está sendo investigada. Entre os 17 feridos, 14 são crianças.

De acordo com Thomas Wyatt, chefe da emergência do hospital Hennepin Healthcare, sete pacientes em estado crítico chegaram à unidade de saúde e quatro precisaram passar por cirurgia.

Mais cedo, a polícia havia informado que duas crianças estavam em estado crítico. Emocionado, o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, fez uma referência direta à resposta política comum após massacres a tiros nos EUA.

"Não digam que isso é sobre ideologias e religião agora – essas crianças estavam literalmente rezando", disse o prefeito.

O presidente Donald Trump escreveu no Truth Social que "a Casa Branca continuará a monitorar essa situação terrível".

