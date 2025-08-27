Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Diretor-geral da AIEA informa que inspetores chegaram à instalação nuclear no Irã

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/08/2025 14:51

compartilhe

Siga no

Os inspetores da ONU começaram a trabalhar nesta quarta-feira (27) na instalação nuclear iraniana de Bushehr, indicou o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). 

"Estão lá agora", disse Rafael Grossi a jornalistas em Washington. "Hoje estão inspecionando Bushehr", no sudoeste do Irã, acrescentou. 

É a primeira equipe da AIEA que entra no país desde que Teerã suspendeu sua cooperação com a agência no mês passado após a guerra de 12 dias com Israel e o bombardeio dos Estados Unidos. 

A agência iraniana de energia atômica disse anteriormente que os inspetores da AIEA supervisionariam a substituição de combustível em Bushehr, um importante local nuclear no sudoeste do Irã que foi poupado da campanha militar israelense em junho. 

O Irã não disse se permitiria à AIEA acessar outros locais, incluindo Fordo e Natanz, que foram atacados durante a guerra. 

Grossi indicou que as discussões sobre a inspeção de outros locais estavam em andamento sem alcançar um acordo imediato. 

"Estamos conversando para que possamos ir a todos os lugares, incluindo as instalações que foram afetadas", explicou Grossi. 

Acrescentou que o Irã não pode restringir os inspetores apenas a "instalações não atacadas". 

"Não existe algo como um trabalho de inspeção sob demanda", disse.

sct/ksb/mar/mr/jc/aa

Tópicos relacionados:

diplomacia nuclear

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay