Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ancelotti corta Alex Sandro e Joelinton da Seleção; Jean Lucas é convocado

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/08/2025 14:32

compartilhe

Siga no

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, convocou o meio-campista Jean Lucas, do Bahia, para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, depois de cortar o volante Joelinton e o lateral-esquerdo Alex Sandro por lesão, informou a CBF nesta quarta-feira (27).

Caso entre em campo, Jean Lucas, de 27 anos, fará seu primeiro jogo com a camisa da Seleção.

O meia do Bahia "vai ocupar o lugar de Joelinton, do Newcastle, desconvocado por causa de uma lesão sofrida na última partida por sua equipe pela Premier League", explicou a CBF em comunicado.

Na última segunda-feira, horas depois de Ancelotti anunciar a lista de convocados, Joelinton sentiu um problema muscular e deixou o campo chorando na derrota do Newcastle por 3 a 2 para o Liverpool.

A CBF também confirmou o corte de Alex Sandro, do Flamengo, que se machucou na goleada do time carioca sobre o Vitória por 8 a 0, também na segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro.

Nenhum jogador foi chamado para substituir o lateral rubro-negro, que sofreu uma lesão na panturrilha direita.

Já classificado para o Mundial do ano que vem, o Brasil, terceiro colocado na tabela, vai encerrar sua participação nas Eliminatórias recebendo o Chile no dia 4 de setembro, no Maracanã, e visitando a Bolívia nos 4.150 metros de altitude da cidade de El Alto, no dia 9.

erc/app/raa/cb/aa

Tópicos relacionados:

2026 bol bra chi clasificatoria fbl mundial sudamerica wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay