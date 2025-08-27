Emma Raducanu volta à 3ª rodada do US Open
A tenista britânica Emma Raducanu, campeã do US Open em 2021, foi a primeira a se classificar para a terceira rodada da atual edição do torneio, graças a uma vitória rápida sobre a indonésia Janice Tjen nesta quarta-feira (27).
Raducanu, número 36 do ranking da WTA, atropelou Tjen (N.149) por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-1, em apenas uma hora de jogo.
"Estou muito satisfeita com como joguei hoje. Janice mostrou que é uma adversária muito perigosa", disse a britânica de 22 anos sobre sua adversária, que foi a primeira tenista da Indonésia a vencer um jogo de Grand Slam desde 2003.
"Agora tenho muita confiança no trabalho que estou fazendo fora da quadra e isso tira a pressão", acrescentou Raducanu, que na terceira rodada vai enfrentar quem vencer o duelo entre a cazaque Elena Rybakina (N.10) e a tcheca Tereza Valentova (N.96), que entram em quadra também nesta quarta-feira.
