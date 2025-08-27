Ataque a tiros em escola de Minnesota, no norte dos EUA

O governador do estado de Minnesota, nos Estados Unidos, informou sobre um ataque a tiros nesta quarta-feira (27) em uma escola católica na cidade de Minneapolis.

"Fui informado sobre um ataque a tiros na escola católica Annunciation e continuarei trazendo atualizações à medida que obtivermos mais informações", escreveu o governador de Minnesota, Tim Walz, no X.

A confirmação do ataque ocorre após uma onda de denúncias falsas sobre ataques armados em várias universidades do país, no retorno dos estudantes das férias de verão.

"Estou rezando por nossas crianças e professores, cuja primeira semana de aula foi arruinada por este horrível ato de violência", disse Walz, sem dar detalhes sobre possíveis vítimas.

O presidente americano, Donald Trump, declarou que foi informado do "ataque trágico".

