Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ataque a tiros em escola de Minnesota, no norte dos EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/08/2025 11:59

compartilhe

Siga no

O governador do estado de Minnesota, nos Estados Unidos, informou sobre um ataque a tiros nesta quarta-feira (27) em uma escola católica na cidade de Minneapolis.

"Fui informado sobre um ataque a tiros na escola católica Annunciation e continuarei trazendo atualizações à medida que obtivermos mais informações", escreveu o governador de Minnesota, Tim Walz, no X.

A confirmação do ataque ocorre após uma onda de denúncias falsas sobre ataques armados em várias universidades do país, no retorno dos estudantes das férias de verão.

"Estou rezando por nossas crianças e professores, cuja primeira semana de aula foi arruinada por este horrível ato de violência", disse Walz, sem dar detalhes sobre possíveis vítimas.

O presidente americano, Donald Trump, declarou que foi informado do "ataque trágico".

des/ksb/mel/mar/dd/aa

Tópicos relacionados:

ataque escola eua minneapolis

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay