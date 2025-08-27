Assine
Internacional

Israel exige retratação de relatório apoiado pela ONU que declara fome em Gaza

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
27/08/2025 11:55

Israel exigirá a retratação de um relatório da Classificação Integrada de Segurança Alimentar (IPC), uma autoridade apoiada pela ONU, que declarou que há fome em Gaza, anunciou um funcionário do Ministério das Relações Exteriores nesta quarta-feira (27). 

"Israel exige que o IPC se retrate imediatamente pelo seu relatório com informações falsas", disse o diretor-geral do Ministério das Relações Exteriores, Eden Bar Tal, a repórteres, denunciando a organização como "politizada".

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia israel onu

Busca
