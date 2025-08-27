Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Turquia diz que Netanyahu fala de 'genocídio armênio' para distrair sobre Gaza

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/08/2025 10:28

compartilhe

Siga no

O Ministério das Relações Exteriores turco acusou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de querer encobrir o massacre em Gaza reconhecendo o "genocídio armênio" que a Turquia rechaça historicamente. 

"A declaração de Netanyahu sobre os eventos de 1915 é uma tentativa de explorar tragédias passadas por razões políticas", disse o ministério em resposta aos comentários de Netanyahu, que afirmou que o massacre de armênios no Império Otomano durante a I Guerra Mundial foi um "genocídio", um termo que a Turquia rechaça fortemente. 

Em uma entrevista ao programa conservador PBD Podcast, Netanyahu foi perguntado sobre o motivo pelo qual ainda não havia reconhecido o massacre de armênios como genocídio e respondeu: "Acabei de fazer isso". 

"Netanyahu, que está sendo julgado pelo seu papel no genocídio cometido contra o povo palestino, está tentando encobrir os crimes que ele e seu governo cometem", acrescentou o Ministério em um comunicado. 

Vários críticos alegam que Israel está cometendo um genocídio na Faixa de Gaza com a guerra que conduz no território palestino, e a África do Sul apresentou um caso perante o Tribunal Penal Internacional (TPI) acusando Israel de genocídio.

Israel rejeitou as acusações como "mentiras flagrantes" e, embora Netanyahu não seja acusado por esse crime, o TPI emitiu mandados de prisão contra ele e seu ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, por supostos crimes de guerra e crimes contra a humanidade, incluindo o uso da fome como método de guerra.

A guerra em Gaza foi desencadeada pelo ataque do movimento islamista Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

fo-hmw/dc/rnr/mb/dd/aa

Tópicos relacionados:

armenio gaza genocidio historia israel turquia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay