Presidente francês expressa apoio a primeiro-ministro ante moção que pode derrubar governo

O presidente francês, Emmanuel Macron, expressou nesta quarta-feira (27) seu "total apoio" ao primeiro-ministro François Bayrou, que convocou uma moção de confiança que pode provocar a queda de seu governo cair em 8 de setembro.

Bayrou pedirá a moção a um Parlamento profundamente dividido, enquanto tenta conseguir apoio suficiente para seu plano de corte de gastos.

Seu objetivo é obter, primeiramente, apoio ao plano de corte orçamentário de quase 44 bilhões de euros (278 bilhões de reais), com o qual pretende começar a reduzir o elevado déficit da França (5,8% do PIB em 2024), e, em um segundo momento, negociar as medidas de corte.

Os principais partidos de oposição, contudo, anunciaram que não apoiarão o plano. O partido de extrema direita Reagrupamento Nacional pediu que Macron convoque novas eleições parlamentares e a legenda A França Insubmissa (LFI, extrema esquerda) afirma que o presidente deveria renunciar ao seu cargo.

Após uma reunião do seu gabinete nesta quarta-feira, Macron expressou "total apoio" à iniciativa de Bayrou, o sexto primeiro-ministro desde que assumiu a presidência em 2017.

O presidente também fez um apelo aos partidos políticos franceses que "atuem com responsabilidade", informou seu porta-voz, Sophie Primas.

Macron também está avaliando suas opções enquanto procura conter a iminente crise política. Se o governo cair com a votação de 8 de setembro, ele poderá nomear um novo primeiro-ministro, dissolver o Parlamento novamente ou renunciar.

Até mesmo alguns membros do grupo de Macron acreditam que convocar novas eleições legislativas pode ser a única solução para o impasse.

"Ninguém quer isso, mas é inevitável", disse um integrante da equipe presidencial à AFP sob a condição de anonimato. Macron declarou que quer evitar dissolver o Parlamento novamente, mas também sugeriu que não descarta essa possibilidade.

