Gauff sofre mas avança à segunda rodada do US Open

A americana Coco Gauff, ídolo da torcida local, teve que batalhar por três horas para vencer em sua estreia no US Open nesta terça-feira (26) contra a australiana Ajla Tomljanovic.

Gauff, terceira colocada no ranking da WTA, derrotou Tomljanovic (79ª) por 6-4, 6-7 (2/7) e 7-5 em uma noite em que ela se complicou muito mais do que o esperado.

Os recorrentes problemas de saque de Gauff geraram apreensão na quadra central de Nova York, palco de seu primeiro título de Grand Slam em 2023, quando tinha apenas 19 anos.

Na mesma quadra, Tomljanovic já frustrou o público em 2022 ao derrotar Serena Williams na última partida da lendária carreira da americana.

Nesta terça-feira, ela ameaçou fazer o mesmo com Gauff, herdeira de Serena, em uma partida repleta de erros: 59 para a americana e 56 para a australiana.

"Foi muito difícil. Ajla é muito dura. Não foi a melhor partida, mas estou feliz por avançar", reconheceu Gauff. "Perdi tantas oportunidades durante a partida que pensei que uma delas me favorecesse".

No primeiro set, Ajla Tomljanovic abriu 3 a 1, aproveitando a falta de confiança no saque da jovem estrela local, que recentemente passou a ser treinada pelo especialista Gavin MacMillan para resolver esse problema.

Experiente já aos 21 anos, Coco Gauff conteve a ansiedade e virou o set com sua fisicalidade exuberante e seu backhand agressivo.

No segundo set, ela enfrentou muitos outros desafios contra Tomljanovic, uma veterana talentosa prejudicada por várias lesões sérias.

Perdendo por 5-4, Gauff salvou dois set points, mas não conseguiu mudar o ritmo e foi dominada no tiebreak.

No set final, a mão de Coco Gauff tremeu novamente quando, com 5-4 e sacando para vencer, ela cometeu duas duplas faltas consecutivas que permitiram que Tomljanovic quebrasse seu saque.

Mas a americana não parou de lutar e decidiu a partida antes do temido tiebreak com um espetacular backhand no fundo da quadra e um grito de alívio.

Sua próxima adversária será a croata Donna Vekic, que derrotou a espanhola Jéssica Bouzas por 3-6, 7-5 e 6-3.

