Alexandre de Moraes ordena vigilância permanente de Bolsonaro por 'risco de fuga'

26/08/2025 18:47

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou, nesta terça-feira (26), "o monitoramento policial em tempo integral" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar, alegando "risco de fuga".

A medida é tomada a uma semana do início das deliberações finais do julgamento no STF em que Bolsonaro é réu, juntamente com outros sete aliados, por suposta tentativa de golpe de Estado.

O ex-presidente (2019-2022) é acusado de liderar uma "organização criminosa" que conspirou para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após a vitória dele nas eleições de 2022.

O ministro Alexandre de Moraes determinou "o monitoramento policial em tempo integral" de Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília desde o começo do mês, segundo um documento judicial obtido pela AFP.

