Exército de Israel diz que câmera do Hamas era o alvo de ataques que mataram jornalistas em Gaza

O Exército israelense afirmou, nesta terça-feira (26), ter tido como alvo uma câmera operada pelo Hamas em dois ataques que mataram cinco jornalistas no dia anterior, acrescentando que seis "terroristas" também morreram.

Em um comunicado, o Exército israelense afirmou que soldados "identificaram uma câmera posicionada pelo Hamas na área do Hospital Nasser", no sul da Faixa de Gaza, acrescentando que "operaram para remover a ameaça, atacando e desmontando a câmera".

"Seis dos indivíduos mortos eram terroristas", afirmou, acrescentando que o chefe do Estado-Maior israelense instruiu "a examinar mais detalhadamente várias lacunas", incluindo o "processo de autorização anterior ao ataque".

mj/mib/jsa/ami/aa