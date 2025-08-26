Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Exército de Israel diz que câmera do Hamas era o alvo de ataques que mataram jornalistas em Gaza

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/08/2025 13:38

compartilhe

Siga no

O Exército israelense afirmou, nesta terça-feira (26), ter tido como alvo uma câmera operada pelo Hamas em dois ataques que mataram cinco jornalistas no dia anterior, acrescentando que seis "terroristas" também morreram.

Em um comunicado, o Exército israelense afirmou que soldados "identificaram uma câmera posicionada pelo Hamas na área do Hospital Nasser", no sul da Faixa de Gaza, acrescentando que "operaram para remover a ameaça, atacando e desmontando a câmera". 

"Seis dos indivíduos mortos eram terroristas", afirmou, acrescentando que o chefe do Estado-Maior israelense instruiu "a examinar mais detalhadamente várias lacunas", incluindo o "processo de autorização anterior ao ataque".

mj/mib/jsa/ami/aa

Tópicos relacionados:

conflito gaza hospitais israel jornalistas midia palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay