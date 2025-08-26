Assine
Reino Unido receberá grupo de estudantes palestinos de Gaza

AFP
Repórter
26/08/2025 10:24

Universidades do Reino Unido receberão um grupo de palestinos da Faixa de Gaza com bolsas para permitir que continuem seus estudos, anunciou nesta terça-feira o governo britânico. 

Embora o Executivo britânico não tenha anunciado um número exato de beneficiados, a rede BBC calcula quase 40 pessoas. 

O governo israelense ainda deve autorizar a saída de Gaza de cada um dos estudantes, que passarão por controles biométricos em um terceiro país antes de viajar ao Reino Unido, informou o Ministério do Interior britânico. 

Uma parte receberá bolsas Chevening, financiadas pelo governo britânico, oferecidas a estrangeiros para cursos de pós-graduação de um ano. Os demais serão beneficiados por instituições privadas. 

O conflito na Faixa de Gaza eclodiu após o ataque da organização islamista palestina Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023, que causou a morte de 1.219 pessoas, principalmente civis, segundo uma contagem baseada em números oficiais. 

A ofensiva israelense na Faixa de Gaza matou pelo menos 62.744 palestinos, sobretudo civis, segundo números do Ministério da Saúde de Gaza, que a ONU considera confiáveis. 

As relações entre Reino Unido e Israel enfrentaram tensões nas últimas semanas, após o anúncio da intenção do primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer, de reconhecer um Estado palestino em setembro. 

Seu homólogo israelense, Benjamin Netanyahu, criticou imediatamente tal medida, considerando que "recompensa o terrorismo monstruoso do Hamas e pune suas vítimas".

Tópicos relacionados:

conflito gb imigracao israel palestinos

