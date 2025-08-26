Brasil disputará amistosos contra Coreia do Sul e Japão em outubro

A seleção do Brasil enfrentará Coreia do Sul e Japão em outubro, em amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026, anunciou nesta terça-feira (26) a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O jogo contra os sul-coreanos será disputado em 10 de outubro em Seul, às 20h locais (8h de Brasília), enquanto a partida contra os japoneses acontecerá em 14 de outubro em Tóquio, às 19h30 locais (7h30 em Brasília).

Os amistosos na Ásia são parte do plano do Brasil de enfrentar diferentes estilos de jogo antes da Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá, para a qual a Seleção já está classificada.

Antes dos jogos de outubro, a Seleção encerrará sua participação nas eliminatórias sul-americanas enfrentando o Chile em 4 de setembro no Rio e a Bolívia em 9 de setembro em El Alto.

O técnico italiano Carlo Ancelotti anunciou na segunda-feira uma convocação renovada para os dois jogos, sem Vinicius Jr e Neymar.

O atacante do Real Madrid foi poupado para evitar a viagem a El Alto (e seus desafiadores 4.150 metros de altitude), enquanto Neymar continua ausente devido a "um pequeno problema" físico, segundo explicou Ancelotti.

O astro do Santos não joga pela Seleção desde outubro de 2023.

A convocação incluiu novidades como Lucas Paquetá, do West Ham, e João Pedro, do Chelsea.

No último encontro entre Brasil e Japão, em 6 de junho de 2022 no mesmo estádio de Tóquio, a Seleção venceu por 1-0 com gol de Neymar.

Contra a Coreia do Sul, o último confronto aconteceu nas oitavas de final da Copa do Catar-2022 e terminou com uma goleada brasileira de 4-1, com gols de Vini Jr, Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá.

O técnico Ancelotti aproveitará os amistosos para conhecer melhor os jogadores.

"Temos que aproveitar esses jogos para ter um bom ambiente na equipe, conhecer mais as características e a personalidade dos jogadores e preparar a equipe para a Copa do Mundo", destacou o treinador.

O Brasil planeja enfrentar equipes de outros continentes nos próximos meses: seleções africanas em novembro e europeias de nível A em março e junho de 2026.

