Vários feridos na Cisjordânia em operação militar israelense

Pelo menos 14 palestinos ficaram feridos nesta terça-feira (26) durante uma operação militar israelense no centro de Ramallah, na Cisjordânia ocupada, segundo o Crescente Vermelho Palestino.

A organização médica afirmou ter atendido 14 pessoas feridas (7 por tiros, 4 por balas de borracha e 3 por estilhaços), assim como cinco pessoas por inalação de gás, incluindo duas mulheres grávidas.

Soldados israelenses foram posicionados no centro de Ramallah, e alguns foram vistos no topo de edifícios.

O Exército israelense confirmou à AFP que havia uma operação em curso, sem revelar mais detalhes.

Alguns jovens palestinos começaram a atirar pedras contra os soldados depois do início da operação, que parecia ter como principal alvo as agências de câmbio.

Embora o Exército israelense frequentemente opere na Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967, é relativamente raro que intervenha no centro das cidades e ainda mais em Ramallah, onde fica a sede da Autoridade Palestina.

Testemunhas indicaram à AFP que o Exército se retirou à tarde.

A violência na Cisjordânia intensificou-se após o início da guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023.

De acordo com uma contagem da AFP baseada em dados da Autoridade Palestina, pelo menos 972 palestinos, incluindo muitos combatentes, mas também diversos civis, morreram pelas mãos de soldados ou colonos israelenses na Cisjordânia desde essa data.

Pelo menos 36 israelenses, tanto civis quanto soldados, morreram em ataques palestinos ou durante operações militares israelenses, segundo dados oficiais de Israel.

