Mensagem escrita com sangue salva mulher presa em quarto na China

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/08/2025 07:48

Uma mulher que permaneceu presa durante 30 horas em um quarto na China foi resgatada depois de jogar pela janela uma mensagem que escreveu com o próprio sangue em um travesseiro, segundo um comunicado do governo local.

A mulher, identificada apenas pelo sobrenome Zhou, estava limpando um apartamento na província de Sichuan, no oeste da China, quando entrou em um quarto sem o telefone, informou uma publicação do governo da cidade de Leshan nas redes sociais.

A porta não abria por dentro devido a uma fechadura com defeito. Dentro do quarto, Zhou ficou presa sem comida nem acesso a um banheiro, no sexto andar do edifício.

Após um dia e meio e várias tentativas de escapar, "desesperada, ela mordeu o dedo e utilizou seu sangue para escrever '110 625' em um travesseiro que jogou pela janela", explicou o governo local. 

O número "625" correspondia ao quarto em que ela estava presa. O "110" é o número de emergência na China.

Um entregador de comida, Zhang Kun, viu a mensagem e ligou imediatamente para a polícia.

"Eu estava com medo, mas quando vi o número '110' no travesseiro, entendi que talvez fosse um pedido de ajuda", declarou Zhang.

A polícia arrombou a porta e libertou Zhou de sua prisão temporária. Vídeos exibidos pela imprensa local mostram a mulher agradecendo aos agentes.

"Entrei aqui ontem de manhã, e agora já passou um dia e uma noite", conta em um dos vídeos.

Zhang, o entregador, recebeu 3.000 yuanes (420 dólares, 2.270 reais) das autoridades de Leshan por seu papel no resgate.

