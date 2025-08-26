Assine
Passagem do tufão Kajiki pelo Vietnã deixa três mortos

26/08/2025 06:03

Três pessoas morreram e 13 ficaram feridas após a passagem do tufão Kajiki pelo Vietnã, onde as operações de resgate foram dificultadas pela queda de árvores e postes de energia elétrica, informaram as autoridades nesta terça-feira.

O tufão atingiu o centro do Vietnã na segunda-feira com ventos de até 130 km/h, o que deixou mais de 1,6 milhão de pessoas sem acesso à energia elétrica.

As autoridades anunciaram um balanço de três mortos e emitiram um alerta para possíveis inundações repentinas e deslizamentos de terra em oito províncias.

Nas ruas de Vinh, no centro do Vietnã, soldados e equipes de resgate trabalhavam para remover dezenas de árvores e pedaços de telhados que bloqueavam as estradas.

O Vietnã enfrenta com frequência os tufões sazonais, mas as mudanças climáticas provocadas pela atividade humana deixam os fenômenos meteorológicos mais intensos e imprevisíveis. 

Mais ao norte, na capital Hanói, as fortes chuvas inundaram várias ruas e causaram caos no trânsito na manhã de terça-feira. 

O tufão Kajiki perdeu força e virou uma depressão tropical depois de atravessar o Vietnã, seguindo em direção ao oeste, sobre o norte do Laos, onde provocou chuvas intensas.

O trem de alta velocidade Laos-China suspendeu as operações na segunda e terça-feira. Algumas rodovias foram bloqueadas. 

Mais de 100 pessoas morreram ou desapareceram em decorrência de desastres naturais nos primeiros sete meses de 2025 no Vietnã, segundo o Ministério da Agricultura.

burs-pdw/mtp/mas/es/fp

