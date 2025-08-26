Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Alcaraz estreia com vitória tranquila no US Open

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/08/2025 05:57

compartilhe

Siga no

O espanhol Carlos Alcaraz estreou com uma vitória tranquila no Aberto dos Estados Unidos na segunda-feira, ao derrotar o americano Reilly Opelka por 3-0.

Alcaraz, número dois do mundo, derrotou Opelka (67 no ranking ATP) com parciais de 6-4, 7-5 e 6-4, em uma partida que teve duração de duas horas e encerrou a rodada noturna em Nova York.

O adversário do espanhol na segunda rodada será o italiano Mattia Bellucci, número 65 do mundo, um rival que nunca enfrentou no circuito.

gbv/ma/fp

Tópicos relacionados:

2025 atp tenis usopen

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay