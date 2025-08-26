Alcaraz estreia com vitória tranquila no US Open

O espanhol Carlos Alcaraz estreou com uma vitória tranquila no Aberto dos Estados Unidos na segunda-feira, ao derrotar o americano Reilly Opelka por 3-0.

Alcaraz, número dois do mundo, derrotou Opelka (67 no ranking ATP) com parciais de 6-4, 7-5 e 6-4, em uma partida que teve duração de duas horas e encerrou a rodada noturna em Nova York.

O adversário do espanhol na segunda rodada será o italiano Mattia Bellucci, número 65 do mundo, um rival que nunca enfrentou no circuito.

