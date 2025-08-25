Venus Williams luta, mas é eliminada em seu retorno ao US Open

Aos 45 anos, a icônica tenista Venus Williams lutou muito diante de Karolina Muchova nesta segunda-feira (25), antes de ser eliminada na primeira rodada do US Open.

Williams, que não competia em um Grand Slam havia dois anos, venceu um set contra a talentosa tcheca, semifinalista nas duas últimas edições deste torneio.

Muchova, décima terceira colocada no ranking da WTA, resistiu à pressão da Quadra Central, a maior do mundo, e avançou para a segunda rodada com parciais de 6-3, 2-6 e 6-1.

Ainda assim, o destaque absoluto ficou com a mais velha das irmãs Williams, cuja competitividade despertou entusiasmo nas arquibancadas, especialmente de seu noivo, o ator Andrea Preti.

Sua ex-rival Maria Sharapova também acompanhou a californiana em sua vigésima quinta participação no Aberto dos Estados Unidos, torneio que venceu em 2000 e 2001.

Venus, detentora de sete troféus de Grand Slam, retornou há um mês ao torneio de Washington após mais de um ano de ausência, onde passou por uma cirurgia para remover miomas uterinos, tumores benignos que lhe causavam dor havia décadas.

O US Open disponibilizou a quadra central para a veterana na primeira partida da programação noturna, que termina com a estreia do espanhol Carlos Alcaraz contra o tenista local Reilly Opelka.

- Ovacionada -

Com cerca de metade dos 23 mil lugares ainda vazios, os fãs na Arthur Ashe Court ovacionaram calorosamente a entrada da ex-número um do mundo, que, totalmente concentrada, não mostrou sequer um sorriso.

Vestida com cores claras, dos tênis à viseira, Williams entrou com frieza na partida mas abriu 3 a 2 no primeiro set, alertando Muchova de que o duelo não seria uma mera homenagem.

A tcheca, vice-campeã de Roland Garros em 2023, teve um ano apagado nos Grand Slams e, nesta segunda-feira, sofreu com a astúcia e a potência que Venus Williams ainda possui.

Depois de ver o primeiro set escapar em quase 50 minutos, a americana quebrou o saque da adversária na primeira tentativa e recuperou a confiança para presentear a torcida com vários pontos espetaculares.

Com o placar empatado, Muchova conseguiu se blindar do barulho da torcida e manter o sangue frio para conquistar o triunfo diante de Venus, que acabou sentindo o esforço físico.

"Eu estava estressada, vocês me estressaram", disse Muchova ao público antes de elogiar sua oponente, que acenou para os espectadores ao sair da quadra.

"Foi incrível dividir a quadra com ela. Sou grata por ter tido a sorte de vencer", reconheceu Muchova.

gbv/ma/aam/am