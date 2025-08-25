Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Gabinete de segurança israelense se reúne na terça para discutir Gaza

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/08/2025 18:51

compartilhe

Siga no

O gabinete de segurança de Israel se reunirá na noite de terça-feira em Jerusalém, anunciou nesta segunda-feira (25) um porta-voz do primeiro-ministro. Segundo a imprensa local, será discutido no encontro uma eventual retomada das negociações visando uma trégua na Faixa de Gaza.

Questionado pela AFP, o porta-voz de Benjamin Netanyahu, Omer Mantzour, não especificou os temas da reunião.

O gabinete de segurança, sob a presidência de Netanyahu, aprovou no início de agosto um plano para tomar o controle da Cidade de Gaza, assim como da segurança de todo o território palestino, com o objetivo de aniquilar o Hamas e libertar os reféns.

O Exército israelense está preparando uma ofensiva já anunciada na Cidade de Gaza. Porém, Netanyahu ordenou na quinta-feira a abertura de negociações para libertar "todos" os reféns, em resposta a uma nova proposta de trégua dos mediadores aceita pelo movimento islamista palestino.

Netanyahu não mencionou explicitamente a proposta dos mediadores - Egito, Catar e Estados Unidos - que visa um cessar-fogo de 60 dias associado à libertação dos reféns israelenses.

O Fórum das Famílias dos Reféns, principal organização em Israel que reúne os familiares dos cativos em Gaza, pediu um dia de mobilização nacional na terça-feira em paralelo à reunião do gabinete de segurança.

"Uma maioria absoluta do povo israelense deseja o retorno de nossos familiares para casa. O adiamento deliberado da assinatura de um acordo para sua libertação vai contra a vontade do povo e nossos valores fundamentais: a responsabilidade mútua e a solidariedade", afirmou em um comunicado o Fórum.

O ataque contra Israel que desencadeou a guerra em Gaza causou a morte de 1.219 pessoas, em sua maioria civis, segundo um levantamento baseado em números oficiais.

A ofensiva israelense na Faixa deixou pelo menos 62.744 palestinos mortos, principalmente civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde de Gaza, considerados confiáveis pela ONU.

mib/tp/eg/ag/ic/am

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia israel palestinos prisioneiros

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay