Caroline Garcia encerra carreira com derrota no US Open

AFP
AFP
25/08/2025 18:27

A tenista francesa Caroline Garcia, ex-número quatro do mundo, encerrou sua carreira profissional nesta segunda-feira (25) com uma derrota na primeira rodada do US Open para a russa Kamilla Rakhimova (65ª). 

A jogadora nascida em Lyon perdeu por 6-4, 4-6 e 6-3 para Rakhimova, de 23 anos, na quadra 6 do Grand Slam de Nova York, o último de 2025. 

Caroline Garcia, de 31 anos, foi derrotada três anos após chegar às semifinais do US Open e vencer o prestigiado WTA Finals, que reúne as oito melhores tenistas da temporada.

Após o match point perdido, a francesa se sentou, com os olhos cheios de lágrimas, antes de caminhar sorrindo em direção ao microfone, que como acontece raramente, foi aberto à perdedora da partida.

"O tênis me deu muito", disse Garcia, sob os olhares de seu treinador, Bertrand Perret, do presidente da Federação Francesa de Tênis (FFT), Gilles Moretton, e de seu marido, Borja Duran, com quem se casou em julho.

"O tênis me moldou. Estou muito em paz com a minha decisão. Eu não aguentava mais sofrer assim em quadra", concluiu a francesa, que tem enfrentado problemas físicos.

Ela deixa o circuito com 11 títulos e uma Fed Cup conquistada em 2019 pela França.

